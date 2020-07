LÕPUKS OMETI KOJU! Kalamaja legendaarne hulkurkoer Žorik pääseb varjupaigast 

Valneri sõnul piirati seekord Žorik ümber ja muidugi oli loom väga närvis ning sai ka rahustava süsti. „Käisin teda eile vaatamas ja nüüd on meie inimene seal kohal. Täna kuskil kella kuue ajal me viime ta varjupaigast ära. Edasi läheb ta sinna konkreetsesse aedikusse ja momendil on tal esmakordselt vastutav pere olemas. Varjupaika me teda kindlasti ei jäta,“ kinnitab ta.

Žoriku uus kodu Foto: Heiki Valner

Samas nendib Valner, et Žoriku aedikusse eraldamine on ka riskiga asi, sest loom ei pruugi uue koduga kohaneda. „Ta võib minna seal uues kohas samamoodi stressi ja stress ongi see mõrtsukas number üks. Aga fakt on see, et ta ei saa lõpmatuseni mööda trammi- ja rongiteed käia ja alati on oht, et ühel päeval juht ei märka teda,“ tõdeb ta.