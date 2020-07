Rohkelt piinlikke olukordi liigse higistamise pärast? Abi võib saada loodusest! 

Higistamine on normaalne nähtus, mis on hädavajalik kehatemperatuuri reguleerimiseks. Ilma higistamiseta kuumeneks meie keha füüsilise koormuse ajal üle juba loetud minutitega. Higistamine suureneb palava ilmaga, sportides, rasket tööd tehes või stressiolukordades. Lisaks termoregulatsioonile aitab higistamine ka organismist jääkaineid eemaldada ning hoiab naha elastse ja puhtana. Higistamine ei ole omane ainult inimestele – ka paljudel teistel imetajatel on olemas higinäärmed.

Mis on liighigistamine?

Liighigistamine ehk hüperhidroos on higistamine tugevamal määral kui on vajalik keha normaalseks soojaregulatsiooniks. See tervisehäire tekib enamasti noores eas ja võib kesta kogu elu. Liigne higistamine on probleemiks paljudele inimestele. On teada, et liighigistamisest tingitud vaevusi esineb ligi veerandil kõigist inimestest.

Liighigistamise peamised põhjused:

- ülekaalulisus

- ärevus, hirm, stress

- üleminekuiga

- murdeiga

- rasedus

- haigused, nt diabeet, podagra

- vürtsine toit

- mõned ravimid, nt antidepressandid

- alkoholiga liialdamine

Foto: Envato Elements

Liighigistamise mured