KES VÕIDAB USA VALIMISED? Olukorda hindasid poliitikud Marko Mihkelson ja Jaak Madison 

Tänavu 3. novembril toimuvad USAs järjekordsed presidendivalimised. Aeg on sealmaal, et pinnale on jäänud kaks kandidaati: demokraadist endine asepresident Joe Biden ja vabariiklasest riigipea Donald Trump. Pikk koroonakriis ja USAs möllavad meeleavaldused on kõvasti kaarte seganud ja võitjat on üha raskem ennustada. Seda proovisid teha Marko Mihkelson ja Jaak Madison.