TÜRGI MURE LAHENES: NATO kinnitas Balti kaitseplaani uuendamise 

Tehing tähistas suurt läbimurret pärast kuudepikkuseid kõnelusi. Türgi nõudis rohkem tuge võitluses kurdi rahukaitseüksuste (YPG) ja Kurdistani töölispartei (PKK) vastu. Türgi soovis, et NATO kuulutaks ka kurdide YPG terroristlikuks organisatsiooniks, ent organisatsioon jättis selle soovi täitmata. Sellele vaatamata soostus Türgi uut kaitseplaani toetama.

NATO diplomaatiline allikas Brüsselis ja Leedu välisminister Linas Linkevicius ütlesid AFP-le, et plaanid kiideti heaks. Siiski ei soostutud täpsemaid üksikasju avaldama. „Küsimus on lahendatud ja plaanid kinnitatakse,“ mainis Linkevicius. „Türgi käitus konstruktiivselt, kaitstes tugevalt oma huve, nagu alati, ja tema tegevus polnud kunagi suunatud Balti riikide vastu. Me ei tohi seda dramatiseerida, sest tulemus on positiivne ja me tervitame seda,“ sõnas Leedu välisminister.