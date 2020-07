Veel üks terviseameti tippjuht paneb ameti maha: Martin Kadai teatas lahkumisest 

"Kadai saatis täna kolleegidele kirja, milles sõnas, et tal on vaja puhata ja aega asjade üle mõelda," ütles terviseameti Eike Kingsepp Õhtulehele, kelle sõnutsi soovis Kadai ise ametist lahkuda.

"Ta oleks soovinud jääda, aga sõnas kirjas, et arvestades kujunenud olukorda, otsustas lahkuda," sõnas Kingsepp. Küsimuse peale, kas kujunenud olukorra all pidas Kadai silmas Merike Jürilo tagasiastumist ja konflikti valitsusliikmetega, vastas Kingsepp, et päris niimoodi Kadai kirjas ei öelnud.