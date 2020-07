Millised on maailma müüduimad sekslelud? 

Linnavalitsused on reeglina konservatiivsed ja rajusid teemasid nagu seks ei käsitle. New Yorgi linnavalitsus on tolmu oma koridoridest pühkinud ja COVID-19 valguses välja andnud ikoonilise juhendi , milles soovitatakse seksi iseendaga, kuna see on kõige ohutum. Sellega propageerib linnavalitsus sekslelude kasutamist stressi maandamiseks. Seksuaalne rahuldatus on ikkagi õnne alus!