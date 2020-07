ÕHTULEHE SUVESARI „PRUUNID SILDID“ | Tartust Võrru: jääme kõrtsis kuiva kõriga ning teeme lennuõnnetuse 

Mullu kevadel paigaldati Saaremaale liiklusmärk, mis pidi tähistama Õ-tähe kasutusala lõppu ning Ö-hääliku mõjuvõimu algust. Maanteeamet ei lubanud aga silti üles jätta. Põhjuseks toodi, et autojuhtide tähelepanu hajutavaid liiklusmärke on juba Eesti teede ääres niigi liiga palju ja pruunil taustal olev liiklusmärk number 642 peaks tähistama vaatamisväärsust, loodus- või muinsuskaitseobjekti, mitte keelelist või kultuurilist iseärasust. Vastaspool jäi aga seisukohale, et keelelisi ja kultuurilisi eripärasid märkivaid liiklusmärke on ju üleval mujalgi Eestis.