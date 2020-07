Eesti uudised KES OTSUSTAB, KAS PÜHAPUID RAIUDA? Setod ja võrokesed nõuavad sõnaõigust. Riik: te pole põlisrahvad! Priit Pärnapuu , täna, 18:15 Jaga: M

Setud 2019. aasta presidendi vastuvõtul, keskel Seto kongressi vanemate kogu peavanem Aare Hõrn. Foto: Erlend Štaub

Kas setod või võrokesed tuleks tunnistada Eestis põlisrahvaks, kellel on suurem sõnaõigus nõuda, et nende pühi puid ei tohi maha saagida ega raha vastu vahetada? Metsasektor leiab, et mitte. „Metsatöösturid, kes Eestimaa eri kantide põliseid kombeid ja uskumusi ei jaga, ei taha sugugi, et mingi mets tuleks jätta raiumata lihtsalt sellepärast, et tuleb keegi, kes ütleb, et see metsatükk on juba põlvkondade jooksul olnud püha,“ tõdes Võru instituudi direktor Rainer Kuuba.