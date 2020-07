Repliik Madis Milling | Austan neid, kes on seda väärt, mitte neid, kes seda nõuavad! Madis Milling, riigikogu liige, Reformierakond , täna, 10:48 Jaga: M

Foto: Teet Malsroos

Me elame põnevas maailmas. Igaüks võib paisata oma mõttevälgatuse avalikuks ja sinna too jääbki elama. Igal inimesel tekib mõtteid. Mõnikord on nad kantud emotsioonist, mõnikord vihast, mõnikord kadedusest. Ja siis paiskuvad nad eetrisse.