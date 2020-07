Riina Solman | Minnalaskmine elukorralduses ei anna head tulemust 

Aruandes pööratakse tähelepanu sellele, et kahanemas on kõik Eesti maakonnad peale Harjumaa. “Aastatel 2000-2018 lisandus Harjumaale 10% rahvastikku, samal ajal kui Tartumaa rahvastik vähenes 4%, teistes maakondades jäi elanikke vähemaks kümnendiku kuni veerandi võrra. Tallinna eeslinnaasumis elavad noored lastega pered, maa-alevikus üle viiekümnesed.”

Arvestades ka järjest enam levinud kaugtöö võimalusi, ei saa maal elamist kuidagi maha kanda ja 80% linnastumine ei pruugi enam olla tõenäoline. Samas saab maal elamise soodustamisega maa asustust veelgi paremini säilitada. Eesti väike territoorium on siin plussiks, sest autoga pere jaoks on linnaelu ja maaelu lahutav vahemaa lühike.

Nii mõnigi koroonaviiruse eest maakodudesse pagenud pere avastas, et seal on turvalisem ja mõnusam elada, eriti lastel, ja et ka teisest maakonnast võib jõuda autoga või rongiga (pea)linna tööle või poodlema ning meelt lahutama sama ajaga, aga tunduvalt väiksema närvikuluga, kui tipptunnil Õismäelt Tallinna kesklinna.

Aruanne on kirjutatud enne pandeemiat ja kujundades seisukohti ja poliitikat, tuleks selles sisalduvad andmed ja tõed konverteerida praegusesse reaalsusesse, milleks on ühiskonna käitumisreeglite muutus, kaugtöö võimas areng, majanduskriis, töötuse kasv ja rahvusvaheliste kontaktide ja koostöö keerulisemaks muutumine. Pole muidugi erilist alust arvata, et urbaniseerumine on nüüd peatatud – kui teadlased ja arstid leiavad tõhusaid vahendid COVID-19 ning selle mutantvormide ohjeldamiseks ja raviks, pöördume me üsna kiiresti oma harjumuspärase eluviisi juurde tagasi.

Selge on see, et kui me midagi ei tee, siis trendid, mis viivad maaelu kahanemisele jäävad tugevamaks vastassuunalisest liikumisest. Sellepärast peame töötama kolmes suunas. Uued töökohad kohalikes tõmbekeskustes, paremad elukohad peredele ja paremad ühendused keskustega.

Isamaa on aastaid seisnud selle eest, et riigipalgalised töökohad liiguksid Tallinnast väljapoole. See oli ka põhjus, miks kodanikuühiskonna arengu eest vastutava rahvastikuministrina otsustasin viia Kodanikuühiskonna sihtkapitali Viljandisse. Kõik sellised otsused on rasked, sest need tähendavad inimeste elukorralduse, aga ka mõtteviisi muutmist. Ma ei ole aga nõus sellega, et midagi teha ei saa ja peaksime lihtsalt pealt vaatama, kuidas Eesti elu Tallinnasse ja Tartusse koondub. Ei pea olema nii, et kogu ülejäänud Eesti peab varahommikul sõitma Tallinnasse, et siis hilisõhtul, kui pere juba magama sätib, tagasi jõuda.

See ei ole Eesti huvides, kui sihtgrupi kaasamine tähendab paaril korral aastas mõne seminari raames grüünesse sõitmist ja muul ajal pealinnast maainimeste üle otsustamist. Kui ressursid, teadmised ja kindla sissetulekuga riigipalgalised töökohad Tallinnasse koonduvad on lõpuks alles ainult üks suur Tallinn. Linn ei saa aga toimida ilma tagalata. Las maaelu üle otsustab ikka see, kes maal elab ja kohalikke olusid tunneb ja mõistab.