Lapin uuest Pätsi kujust: miks see Tammsaare pargi kõrvale pannakse? Need mehed ei saanud omavahel üldse läbi 

Arhitekt, kunstnik ja literaat Leonhard Lapin oli nii töö kui selle asukoha suhtes väga kriitiline.

„Ma tunnen võidutöö autoreid päris hästi. Pean ütlema, et see töö on siiski väga stereotüüpne. Noored mehed oleks võinud midagi originaalsemat välja mõelda. Ma pean neid mõlemaid väga võimekateks ja selles mõttes ei ole see töö õnnestunud,“ sõnas ta.

Lapin tõi veel välja selle, et „Riigipea“ ja seda ümbritseva ruumi sobivus on küsitav. „Estonia teatri fassaad on klassitsistlik. See tehti nõukogude ajal kui 50ndatel oli see klassitsismi-vaimustus. Siis oli seal see 1905. aasta revolutsiooni skulptuur, mis oli mitmetasandiline ja sobis kokku. Klassitsism nõuab seda, et ruumis oleks õhku,“ seletas Lapin ja lisas, et tegelikult ei tohiks teatri taga asuval platsil olla isegi neid puid, mis seal praegu on.

Lapini sõnul häirib teda ka see, et Pätsi kuju plaanitakse rajada Tammsaare pargi kõrvale. See näitab tema sõnul, et ajalooline taust on täiesti kõrvale heidetud.

„Pätsi koht oleks pidanud olema kuskil mujal. Teate küll, et Tammsaare ja Päts ei saanud omavahel üldse läbi. Tammsaare ei näidanud mitte ühelgi Pätsi vastuvõtul oma nägu. Nüüd pannakse Päts tema kõrvale. Kõigel puudub ajalooline taust ja see on väärastunud. Ma ei ole selle töö vastu vaid ajaloo mittetundmise ja väära ideoloogia vastu,“ rääkis Lapin.