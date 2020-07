KOROONAVIIRUS MAAILMAS: ligi 10,6 miljonit diagnoositud nakatunut ja üle 514 000 surma. USA terviseekspert: riigis pole pandeemia kontrolli all 

Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 2 681 811. Eile tuvastati riigis 46 042 uut nakatunut. USA haiguspuhang on taas hoo sisse saanud, sest viimase kuue päeva jooksul on uute juhtumite arv ületanud 40 000 piiri. Enim lisandub nakatunuid Florida, California ja Texase osariigis.

100 000 haigusjuhtumi piiri on ületanud USA kõrval veel 18 riiki: Brasiilia (1 408 485), Venemaa (647 849), India (585 792), Suurbritannia (312 654), Hispaania (296 351), Peruu (285 213), Tšiili (279 393), Itaalia (240 578), Iraan (227 662), Mehhiko (226 089), Pakistan (213 470), Türgi (199 906), Saksamaa (195 832), Saudi Araabia (190 823), Prantsusmaa (164 801), Lõuna-Aafrika Vabariik (151 209), Bangladesh (145 483) ja Kanada (104 204). Lisaks on veel 11 riigis tuvastatud üle 50 000 nakatunu.

Brasiilias tuvastati eile 37 997 ja Indias 18 256 uut nakatunut. Üle 5000 haigusjuhtumi lisandus veel Lõuna-Aafrika Vabariigis (6945) ja Venemaal (6693). Koroonaviirus levib jätkuvalt hoogsalt Ladina-Ameerikas ja Lõuna-Aasias. Euroopas on tuvastatud kokku üle 2,44 miljoni nakatunut ja uusi juhtumeid lisandub ülejäänud maailmaga võrreldes aeglaselt – probleemsemad riigid on Venemaa, Ukraina ja Suurbritannia.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti USAs – 130 122. Eile lisandus 764 surma – võrdluseks teatati Brasiilias 1271 ja Indias 506 surmajuhtumist. Üldarvestuses on teisel positsioonil Brasiilia 59 656 ohvriga. Neile järgnevad Suurbritannia (43 730), Itaalia (34 767), Prantsusmaa (29 843), Hispaania (28 355), Mehhiko (27 769), India (17 410), Iraan (10 817) Belgia (9747). Tuhande ohvri piiri ületavad veel 27 riiki. Euroopas on koroonaviirus nõudnud üle 191 000 ohvri.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Venemaa (647 849/9320), Rootsi (68 451/5333), Soome (7214/328), Leedu (1817/78), Läti (1118/30).

Fauci: ma ei imesta, kui riigis hakkab lisanduma 100 000 uut juhtumit päevas

USA kõrge tervishoiuametnik dr Anthony Fauci hoiatas senatit, et koroonapandeemia võib riigis tunduvalt hullemaks muutuda. „Selgelt ei kontrolli me praegu olukorda,“ mainis Fauci ja hoiatas, et piisavalt ameeriklasi ei kanna maske ega järgi sotsiaalset distantseerumist. Ettekande ajal ütles ta, et umbes pooled uutest juhtumitest tulevad neljast osariigist – Floridast, Arizonast, Texasest ja Californiast.