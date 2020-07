Venemaa numbrimärk annab Eestis võimaluse kiiruskaamera trahvist pääseda 

ERRi uudisportaal kirjutab, et kuigi idapiir on turistidele suletud, võib Eestis endiselt märgata Venemaa registreerimismärkidega sõidukeid.

„Ma ei välista, et üks põhjustest võib olla see, et inimesed ei soovi kiiruskaamerate trahve maksta. Venemaa numbrimärkidega autodele või nende omanikele trahvid kohale ei jõua. Venemaaga ei ole meil koostöölepet selles osas saavutatud,“ selgitas Narva politseijaoskonna patrullitalituse juht Aleksander Urb.