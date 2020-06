Kalamaja Žorik viidi varjupaika 

Loomade päästmise ja kaitsmisega tegelev Heiki Valner on Õhtulehele rääkinud, et head inimesed on Kalamaja piirkonnas valmis Žorikule koduaeda pakkuma. "Inimesed on nõus võtma ta enda juurde. Nad on kunagi Kanadast Eestisse kolinud ja väga suured loomasõbrad," rääkis Valner.

„Žorik on muldvana koer. Me keegi ei tea tema õiget vanust. Liiguvad legendid - ühed räägivad, et ta on 13aastane. Mõned aga arvavad, et ta on 16- või isegi 20aastane. Neid jutte on tema kohta nii palju, et raske on aru saada, milline jutt on õige ja milline vale,“ tõdes Valner koerast rääkides.