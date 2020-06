Maailm „ÕRNAS TUJUS“: jutud käivad, et Trump mõtleb presidendiks kandideerimisest loobumisele Toimetas Greete Kõrvits , täna, 20:35 Jaga: M

ÄRGE TEHKE NALJA! Trump võib küll olla õrnavõitu meeleolus, kuid kõlakad loobumisest lükkab ümber. Foto: AFP/Scanpix

Mõned USA riigipeale lähedased allikad vihjavad, et president Trump on kehvast toetusest täiesti löödud ning mõlgutab mõtteid, et novembris toimuvatel presidendivalimistel üldse mitte osaleda. Teiste arvates on selline jutt aga ilmvõimatu ning tuletavad meelde tõsiasja, et ka 2016. aasta valimiste eel eeldasid küsitluste tulemused rivaali võitu, mis aga sugugi tõeks ei osutunud.