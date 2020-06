Peeter Olesk | Valed sõnad: imperialismist natsionalismi ja EXITini 

Transpordikoridor nimega Rail Baltic näiteks ei ole rahvuslik ettevõtmine – nagu see pole ka separaatne. Ta on integreeriv kompleks ja alternatiiv teistele põhi-lõunasuunalistele trassidele. Kui me mõtleme selles asjas nagu de Gaulle omal ajal, siis millele me nüüd läheneksime ja mille suhtes hoiaksime püsivat pikivahet? Võimaliku vaenlase heidutamist pean ma põhjendatuks, sest selle üheks alternatiiviks on maamiinid ja teiseks Eesti ligendamine Moskvast juhitud Venemaale, ent megainvesteeringuteks meil rahvuslikust ressursist ei piisa. EXITist ei võida ükski Eesti vabariigi kodanik ega e-Eesti resident mitte kõige vähematki! Ei võida, sest nõrk Euroopa Liit ainult tugevdaks Euroopa-väliseid jõude.

See mu järeldus ei ole läbinisti ühemõtteline. Euroopa-välised jõud asuvad ka mujal kui teispool suurt lompi, sest Aafrika asub „kõigest“ Vahemere teisel poolel, mitte seitsme maa ja mere taga. Meie ei jaksa olla seal doonorriigiks, küll aga on seda näiteks Prantsusmaa, Portugal ja muidugi Hiina. Oleks meelehaige tahta, et Eesti vabariik suudaks Hiina investeeringuid Aafrikas kuidagiviisi tasakaalustada, ent ei ole meelevaldne soovida, et meil oleks omapoolne strateegia vähemasti mõnegi Euroopa regiooni suhtes kujul, mis sõltuks juhusest võimalikult vähe.

Kusjuures sellest ei piisa, kui säärane strateegia on lihtsalt suurendatud üldpilt. See peab olema läbilõige Eesti panusest ühisesse Euroopasse, mille võtmeküsimus on lähematel aastakümnetel Euroopa Liidu idapiiri markeering kas kuni Bosporuseni – mis tähendaks Türgi jagamist – või kuni Kaukaasiani või Uuralini, nagu arvas de Gaulle.

Olgu muuseas lisatud, et Türgis ja turgi keeli kõnelevate rahvaste keskel mõistetakse sõna „impeerium“ omakorda teisiti kui Inglismaal. Briti impeeriumis isikustas võimu konstitutsiooniline monarh, kes on ühtlasi ka anglikaani kiriku pea, turgi keeli kõnelevate rahvaste juures on aga muhameedlik usutunnistus mitmeharuline. Kusjuures kõrgem usujuht ei tarvitse olla sugugi ühtaegu ka monarh või isegi president. Väike-Aasia poolsaarel ja Kaspia ümbruses ning selle tagagi on „impeerium“ väljavalitute võimukorraldus kõigi teiste suhtes, kelle osaks on esmajärjekorras alandlikkus.

Kui laialdast pluraalsust Eesti iseseisvus kannatab? Ma arvan, et küllalt väikest, sest me ei ole inimnäoline Nõukogude Liit ega vaba Ameerika Ühendriigid, kuid see „väike“ on hoopiski tilluke siis, kui me tõmbame küll ukse kinni, aga jätame võtmed väljapoole, nagu kirjutas meie muusikamees Jaak Veski (1956–1994) ühe väga populaarse laulu sõnades. Tehkem ikkagi selgeks, et tööjõu vaba liikumine on midagi muud kui rahvaste rändamine ja piirideta turism. Otsigem õigeid sõnu!

Aastaks 1984 kirjutas Itaalia muusikamees Zucchero Fornaciari (1955) laulu, mille tegi rahvusvaheliselt populaarseks lauljanna ja näitekunstiõpetaja lavanimega Fiordaliso (1956). Eesti keeles on seda esitanud ansambli Monitor solist Marika Uus (1959) Jaak Veski kirjutatud tekstile pealkirja „Head sõnad“ all. Originaali pealkiri on itaaliakeelne: „Non voglio mica La Luna“. Kuna seda on väga keeruline tõlkida eesti keelde, on minu ümberpanek vaba: „Ma ei taha endale külmalt säravat kuud“. Kas need on head sõnad? On, kui need on kantud igatsusest lähedase soojuse järele.

Miks siis on nii, et me jääme nüüdisaegse Euroopa kirjeldamisel hätta just heade, järelikult ka õigete sõnadega? Näiteks inglise või ka inglise keelt kõnelevate rahvaste ajalugu ei ole võimalik kirjeldada sõna „impeeriumimeelne“ kasutamata, sest kes seda siiski üritab, ei ole anglosaksi vaatekohast lojaalne, vaid on radikaalne äärmuslane, endine õllepruul ja hilisem parlamendilt ära võetud õigustega diktaator Oliver Cromwell (1599–1658) kuubis.