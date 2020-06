Liia Hänni on mures: rahvahääletusega ei tohi otsustada abielu defineerimist põhiseaduses 

Endine poliitik vastas, et see teeb teda murelikuks. "Tegemist on eelkõige ühe erakonna, EKRE valimiskampaaniaga, millega Keskerakond ja Isamaa leppisid valitsusliidu tegemise hinnaga. EKRE poolt kaval käik sundida kohalike teemade asemel avalikkusele peale debatt abielust ja pereväärtustest. Kavandatav rahvahääletus ei muuda põhiseadust, selleks oleks tulnud rahvahääletusele panna põhiseaduse muutmise seadus."

"Arvatakse, et seda sammu ei saanud valitsusliit astuda häälte puudumise tõttu. Nimelt on põhiseaduse muutmise seaduse rahvahääletusele panekuks vaja Riigikogus vähemalt 61 poolthäält. Neid oleks võinud küsida opositsiooni erakondadelt, aga seda ei peetud ilmselt vajalikuks hirmu tõttu, et äkki ongi nõus. Asi selles, et kui seaduseelnõu rahvahääletusel tagasi lükatakse, läheb Riigikogu laiali. Seda riski ei soovinud valitsusliit ilmselt võtta," selgitas Hänni.