Parvlaev Estonia hauarahu rikkunud rootslastele esitati süüdistus 

Rootsi, Eesti ja Soome on allkirjastanud hauarahu kaitsmise seaduse. Kuriteo eest võidakse määrata rahatrahv ja kuni kaheaastane vangistus. Saksamaa pole seadust kunagi ratifitseerinud ja on ebaselge, mida see kohtus tähendada võiks.

Kõnealust seadust pole ka varem kasutatud, mistõttu on kohtu otsustada, kuidas toimunud juriidiliselt hinnata. Prokurör Helene Gestrini hinnangul seisneb küsimus selles, kas Rootsi seadused on mõjukamad asjaolust, et operatsioon toimus rahvusvahelistel vetel ja Saksa lipu all seilaval alusel.