PÄTSI BÜST ON RÄÄKINUD: milleks kolp kandikul? Püstitage ratsamonument!  

Viljar Voog , täna, 16:33

Konstantin Pätsile püstitatav monument „Riigipea“. Foto: Toivo Tammik ja Vergo Vernik

Estonia teatri taha püstitatakse skulptuur Eesti esimesele presidendile Konstantin Pätsile. Täpsemalt pannakse sinna ammuse riigijuhi üleelusuuruses pea. „Pätsu ajastule tagasi mõeldes on see natukene liiga šikk-modern. Selline asi poleks talle istunud,“ hindab mälestusmärki kultuurimeister Hardi Volmer, kes on isegi kunagi aidanud Pätsile sõnu suhu seada.