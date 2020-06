Eesti uudised Imekombel surmast pääsenud Cärolini vanemad: päev, mil ta taas iseseisvalt kõndida saab, võib tulla mõne kuu pärast Kristiina Tilk , täna, 16:29 Jaga: M

GALERII

Foto: Kollaaž

Enne jõule kaduma läinud ja nädal hiljem Pääsküla rabasaarelt leitud Cärolin veetis ligi kaks kuud haiglaseinte vahel. Külmas ja märjas veedetud ööpäevad mõjusid neiule rängalt: suurte külmakahjustuste tõttu amputeeriti altpoolt põlvi tema jalad ja lõpuks ka mõlema käe sõrmed. Hiljuti sai Cärolin kätte oma jalaproteesid ning õpib uuesti seisma ja tasakaalu tunnetama. „Sellel teekonnal on olnud tublisti edusamme, aga ka tagasilööke. On olnud hetki, kus nutame silmad paiste ning hetki, kus naerama nii palju, et kõhud ja põsed valutavad,“ jagavad tüdruku ema-isa sotsiaalmeedias.