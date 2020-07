Kust leiab linna kõige krõbedama Itaalia pitsa? 

Järve keskuse Amps kohvikus asuva Pitsaklubi pitsad on ühelt poolt klassikalise itaalialiku puudutusega, samal ajal on juurde haagitud mingi omanäoline kiiks.

Lauda saabunud pitsad üllatavadki esmalt oma kujuga. Kui üldiselt oleme harjunud, et pitsad on ümmargused, siis need on pikliku kujuga. Pitsat ennast ei serveerita aga mitte taldrikul, vaid lõikelauda meenutaval pinnal.

Nagu mainitud, siis on pitsadel mingi omanäoline kiiks. Näiteks, kas sina oled proovinud lihapallidega pitsat? Käib ikka kalmaar pitsa peale? Aga guacamole kaste? Pitsaklubis on võimalik just sellist pitsat mekkida! Tõeliselt omanäoline ja eriline.

Kes aga ei soovi pitsamaailmas eksperimenteerida, siis saab Pitsaklubis nautida ka klassikat – näiteks Alla Pollo, Capricciosa ja Margherita. Lisaks on valikus Pitsa trio, kuhu saab sättida kolm pitsamaitset, et avastada oma uus lemmik. Võid kindel olla, et Pitsaklubi koka aastakümnete pikkune kogemus ei vea sind alt!

Kõikide pitsade ühiseks nimetajaks on tõeliselt krõbe põhi – juba kodulehel lubati, et siit leiab linna kõige krõbedama pitsa. Selle taga on otse Itaaliast toodud jahu. Itaalia jahu küpseb palju soodsamatest tingimustes – ta kerkib teistmoodi ning on struktuurilt ja maitselt erinev. Kvaliteedivahe on väga suur.

Ka kogu kasutatud tooraine on värske ning näiteks kõik kastmed valmivad majasiseselt. Iga päev tehakse uus tainas ning maitsed on pikalt välja töötatud.

Väga mõnus on Pitsaklubis ka lastel, sest olemas on vahva mängunurk. Kui aga kaks täiskasvanut tellivad pitsa (näiteks ema ja isa), on lastepitsa sootuks tasuta.