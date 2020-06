Belgia kuningas väljendas koloniaalaja õuduste pärast Kongo ees sügavat kahetsust 

Tuhanded belglased on viimastel nädalatel tänavail meelt avaldanud. Paljud kuningas Leopold II kujud on täis soditud ja osad lausa võimude poolt tänavapildist eemaldatud. Seda muidugi seoses George Floydi surmale järgnenud Black Lives Matter liikumisega, millega pööratakse ka Euroopa koloniaalajaloole enam tähelepanu.

Kongo DV iseseisvumise 60. aastapäeva nimel saatis Belgia valitsev monarh Philippe Kongo president Felix Tshisekedile kirja, milles vabandas enam kui sajanditaguse koloniaalaja koletuste eest. See on esimene kord, kui Belgia monarh on koloniaalvalitsuse ajal juhtunu üle ametlikult kahetsust avaldanud.