Miks on puitbriketiga kütmine nutikas valik? Vali brikett ja võida auto! 

Eestis müüakse kandilist ja ümara kujuga briketti. Kui kandiline puitbrikett on mahult enamasti suurem ja tihedamini kokku pressitud, siis ümar puitbrikett on kokku lükatud väiksema jõuga. Kandilise puitbriketi eelis on põlemisaeg ja kompaktsus ladustamisel ning see sobib kõige paremini pliidi alla ja kaminasse. Ümara briketi eeliseks on aga kergem süttimine ning üsna kiire ja terav kuumus. Samas põleb see ära tunduvalt kiiremini ning jätab kuumuse salvestamiseks vähem sütt. Ümar puitbrikett sobib paremini puukateldesse ja ahjudesse.

Brikett võib esmapilgul tunduda kallim kui küttepuu, kuid siinkohal tuleks mõelda ka enda töö ja vaeva hinnale. Küttepuud on vaja ju ka lõhkuda ja riita laduda, samal ajal briketti mitte. Peamine reegel briketiga kütmisel on, et seda tuleks ahju panna kolm-neli korda vähem kui puuhalgusid. Kütteväärtuselt võrdub tonn puitbriketti aga nelja ruumimeetri kuiva lepa küttepuudega. Briketi süütamiseks on hea kasutada kauem põlevat süütematerjali, näiteks Briketipoiste süütegeeli või süütetablette.

Turul olev puitbrikett erineb ka kvaliteedi poolest. „Kvaliteet oleneb sellest, kui kuiva toorainet on kasutatud ning millist liiki puudest saepuru on tehtud. Viimastel aastatel on Läti ja Venemaa tootjad toonud meie turule ebakvaliteetset briketti. On olnud juhtumeid, et meie püsiklient on oma tellimuse tühistanud, sest sai parema hinnaga briketi, kuid järgneval aastal on meie juures jälle tagasi – toode oli küll odav, aga väga halva kvaliteediga,“ toob Tiidrus välja.

Asjatundja toonitab, et tegelikult on praegu hea aeg varuda puitbriketti. „Oleme hindasid langetanud ning panustame kiirele transpordile. Võrdluseks, talvisel tipphooajal võivad järjekorrad ulatuda isegi 2-3 nädalani,“ lausub ta.

Briketipoisid OÜ toodab ka pelletit, mida muide kasutatakse tihti kassiliiva asemel. MTÜ Seltskond Käppadel esindaja sõnul on nende kiisude suurimaks lemmikuks just Briketipoiste pellet.