Miks eelistada oma toidulaual mereande? 

Üks hea idee on mereannid, näiteks kaheksajalad, konnakoivad, kalmaarituubid, kammkarbid, rannakarbiliha, tiigerkrevetid, valge kala ja muu selline. Peale tõiga, et need on figuurisõbralikumad (kalorsus on keskmiselt neli korda väiksem kui lihal), sisaldavad need ka rohkelt kasulikke vitamiine, mineraale ja omega-3 rasvhappeid. Ükskõik millist mereandi eelistada, võib kindel olla, et keha saab piisava koguse kaltsiumit ja joodi.