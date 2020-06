Eesti uudised POOLED MAASIKAD RIKNEVAD PÕLLUL! Taluperenaine: vahel tunnen, et tõstan käed üles ja annan alla Laura Saks , täna, 13:40 Jaga: M

TÖÖKÄSI NAPIB: Laari talu põllul jaguks tööd veel paljudele lavatsilt maasikanoppijatele. Foto: Aldo Luud

Marjakorjajaid on poole vähem, kui vaja – ja tõenäoliselt jäävadki pooled maasikad põllule. Laari talus kasvavad maasikad kuuel hektaril, millest kolm on täiesti korjamata. Ehkki Laari talu perenaine Kadri Nebokat otsib töötajaid iga päev, ei ole ta suutnud leida asendust neile 51 ukrainlasele, kes pidid tänavu põllule tulema – enne kui otsustati, et Eestisse ei lubata võõrtööjõudu.