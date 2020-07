Suunamudijad ulbivad sogases reklaamitiigis: „Teen nii, nagu mina tahan!“ 

Instagrami kasutajal Marimell, mille üks haldajatest on Mari-Leen Albers, on 13 000 jälgijat. Albers sõnas, et praegu ei ole blogija ega suunamudija seaduse silmis keegi. „Ma olen lihtsalt suvaline inimene, kellel on rohkem jälgijaid kui tädi Maalil Elva külje all. See teeb minust suunamudija, aga mulle ei ole tegelikult mingeid seadusi ette nähtud,“ ütles ta ja lisas, et postituste märgistamine on iga sisulooja eetiline küsimus.