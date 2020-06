Kohus mõistis endise Jõhvi volikogu juhi altkäemaksusüüdistuses õigeks 

Kohus rõhutab seda, et igapäevases majandustegevuses isikutevaheliste eraõiguslike tehingute puhul on üldisest hinnakirjast erinevate pakkumuste tegemine ja soodsama hinna küsimine tavapärane. Seda ei muuda ka asjaolu, et soodustuse saajaks on ametiisik. Viimasele taolise soodustuse pakkumine muutub taunitavaks ja keelatuks vaid siis, kui seda tehakse vastutasuna selle eest, et ta kasutab oma ametiseisundit. Seega ei ole Tiiu Sepa ja tema juhitavate ettevõtete poolt kellelegi soodustuse andmisel alust eeldada, et tegemist on ebaseadusliku tegevusega ning inimestele ei saa panna kohustust tõendada vastupidist, teatas kohus. Kuivõrd majandustegevuses on legaalsete allahindluste tegemine tavapärane, tuleb soodustuse ebaseaduslikkust ette heites seda tõendada.

"Tegemist on õiglase ja hea otsusega. Otsus on väga hästi argumenteeritud ja õiglus on jalule seatud, süüdistused olid alusetud ja täiesti põhjendamatud," ütles Niina Neglasoni kaitsja, vandeadvokaat Stella Veber. "Ootame ära, kas prokuratuur vaidlustab otsuse või mitte, aga me ei muretse ka selle pärast eriti, kuna siis kaitseme oma positsiooni kindlalt ka järgmistes kohtuastmetes."