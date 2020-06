KredExi toetusega uus katus või fassaad – millised on tingimused? 

Samuti on tähtis fassaadimaterjali vastupidavus ja hooldus. Kiudtsemendist voodrilaud Cedral ei vaja iga paari aasta järel tüütut ja aeganõudvat värvimist ega sambla ja sademete pärast muretsemist. Kiudtsemendist voodrilaud on vee-, mädanemis- ja hallituskindel ning vastupidav kõigi bakterite ja putukate suhtes. Materjal ei mädane, ei paindu, on lõhnatu ning talub ekstreemseid ilmastikuolusid, sealhulgas vihma, lund, rahet, kõrget ja madalat temperatuuri, otsest päikesevalgust ja isegi tugevat tuult. Kiudtsemendi eluiga on lausa 70 aastat ehk peaaegu kolmveerand sajandit – see on hea lahendus koduomanikule, kes soovib pika elueaga, vastupidavat ja hooldusvaba lahendust!

Cedral voodrilauad

Eesti kliimas on katusematerjali valik ülimalt oluline, see peab kinni pidama vihma ja tuult, samuti kuuma päikest ja rasket lumekoormat.

Vaieldamatult üks enimkasutatud katusematerjale Eestis ja põhjamaades on Leedu eterniit ning seda ka põhjusega. Tänapäevasel Leedu eterniidil on asbest asendatud PVA-kiuga, millel on palju paremad omadused tsemendi tugevdamiseks. Leedu eterniidi eluiga on 70 aastat ning garantii tootele on 30aastane. Garantii sisaldab ka tööraha, mis on 60-70% katusevahetuse maksumusest. Vana eterniitkatuse vahetamisel pole vaja ehitusluba – uue katuse saab paigaldada vanale roovitusele. Asbestivaba Leedu eterniit on hingav materjal, mis parandab hoone ventilatsiooni ning erinevalt plekist kuivab liigniiskus konstruktsioonist välja. Leedu eterniidi paigaldus on tehtud väga lihtsaks, sellel on tehases lõigatud nurgad ja puuritud kruviaugud. Samuti on materjal tulekindel. Eeliseid, mida Leedu eterniit pakub, on palju.

Leedu eternit

Kui rääkida ka teistest populaarsetest katusematerjalidest, siis on selleks Eestis ka teraskatus ehk katuseplekk. Katuseplekk on samuti odav nagu eterniit, kuid eterniit pakub koduomanikule hulgaliselt rohkem eeliseid. Katuseplekk on tundlik temperatuurimuutustele ning samuti tugeva vihma korral on pleki müra hoones 65-81db, mis on kõvasti üle normtaseme eluruumides. Eterniit – katusepleki vaikne alternatiiv!

