Iga aastaga käib rohkem noori tööl, kuid paljud neist saavad ikkagi palka mustalt 

Ministeeriumi uuring näitas, et tööandjad peavad mitmete piirangute pärast alaealiste palkamist keerulisemaks kui täisealiste palkamist.

Ühelt poolt on positiivne see, et viimaste aastatega on hakanaud aina rohkemad noored aina nooremalt esimesi töökogemusi saama.

Samasugust kasvutrendi võib viimastel aastatel täheldada kõikide 13-17aastaste noorte puhul. Analüüsi käigus tehtud küsitlusest selgus, et ligikaudu kolmandiku noorte esmased töökogemused on mitteametlikud ehk nendega pole lepingut sõlmitud.

Ministeeriumi sõnul on murettekitav se, et 2018. aasta andmetele tuginedes oli 59 protsenti noortest töötanud töölepingu alusel, kuid 37 protsenti töötas võlaõigusliku (nt käsundus-, töövõtuleping, edaspidi VÕS leping) lepingu alusel. Selliste lepingute puhul ei ole töötajale tagatud piisav kaitse töökeskkonna ohutegurite vastu, samuti ei ole määratletud puhkeaega, mistõttu on see probleem, kui arvestada, et noored vajavad oma kogenematuse tõttu ka tööturul suuremat kaitset.

Miks siis eelistatakse võlaõiguslepinguid?

Analüüsi käigus intervjueerisime ka tööandjaid ning intervjuudest selgus, et üks oluline põhjus töölepingu asemel VÕS-lepingute sõlmimiseks on paindlikkus. Noored teevad sagedamini hooajatöid, mille puhul pole tööaeg alati kindlalt määratletav. Näiteks põllumajandussektoris sõltub töö sageli saagi valmimisest.