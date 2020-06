Tallinna salajane aruanne: suur osa linnamuuseumi juhi vallandamise põhjendusi olid otsitud 

Eesti Päevaleht kirjutas, et aruandes tuuakse ühe Siineri veana välja see, et ta avas Kalamaja muuseumi ilma ülemuste nõusolekuta, kuigi otsuse tegemise ajal oli vajalik kultuuriameti nõusolek olmas ja probleem tekkis alles siis kui amet tagantjärgi ümber mõtles.