Kalmer Tennosaare nurgake Kiidjärvel – palju kirju ja isiklikke asju 

Kalmer Tennosaare (23.11.1928 Kaljumäe talu, Kiidjärve, Vastse-Kuuste vald – 20.09.2004 Tallinn) arhiivist on Kiidjärve raamatukogu-seltsimajas saanud Tennosaare mälestusnurgake. Seal on palju huvitavat materjali, mis kõik on seotud tema lauljakarjääriga ning tööga Eesti Televisioonis.

Raamatukogu-seltsimaja perenaine Krista Pikk räägib, et suure osa arhiivist moodustavad fännikirjad ja need ongi külastajaid kõige rohkem paelunud: „Fännikirju on ikka sadu ja need olid tal ilusasti ümbrike sees. Neid on tulnud nii Eestist kui Venemaalt. Väga palju on kirju, kus soovitakse autogrammi või fotot või mõlemat. Terve hulk on jõulu- ja uusaastakaarte ja juubelisünnipäevade õnnitluskaarte. See näitab, et austajaid oli tal palju.“

Onu Kalmerile saadeti kirju ka seoses „Entel-tenteli“ saatega. Sooviti pileteid lõppkontserdile, saadeti iseloodud lastelaulude noote, soovitati saatesse mõnd naabripoissi või -tüdrukut, kes väga hästi laulis.

Kiidjärvel saab tutvuda ka Kalmer Tennosaare arhiivi huvitavate dokumentidega. Karbis pealkirjaga „Huvitav! Huvitav!“ on põnevad dokumendid, mis annavad Kalmer Tennosaare eluetappidest hea ülevaate. Seal on Kiidjärve algkooli lõputunnistus 7. juunist 1941, Vastse-Kuuste algkooli VI klassi tunnistus 1943. aasta kevadest, „Entel-tentel Trika-trei” lõppkontserdi kava 21. juunist 1971 Estonia teatrisaalis, mõned fännikirjad, välisreisideks vajaminev iseloomustus Eesti Televisioonist, Kalmeri välisreiside nimekiri ja juubelite kutsed, valitsuse telegramm tema 60. juubeliks 1988. aastast, millel on valitsusjuhi Indrek Toome allkiri. Krista Pikk lisab, et üks huvitav valdkond on kutsed, mille palutakse Kalmerit esinema kolhoosipidudele.

Püsinäitusel on näha ka pühendusega raamatud, meened ja medalid, kaust ajaleheväljalõigetega, fotoalbum, „Entel-tenteli” laululaste kingitud album, õnnitluskaardid, jõulukaardid, märkmikud, palju muusikakassette, välismaiste hotellide visiitkaardid, väike märgikogu, nimekaardid, mille hulgast leiab paljude tuntud inimeste nimesid. Kenad portselankujud on ilmselt kingiks saadud välisreisidel.

Eraldi osa moodustavad telesaate „Heli jälg“ stsenaariumid, mis kõik on kirjutatud käsitsi või trükimasinal. Leidub ka noote ja kontsertide kavasid.

Ainulaadseks eksponaadiks on kassettmagnetofon, millel kirjas ka Kalmer Tennosaare nimi.