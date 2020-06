KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 10,4 miljonit diagnoositud nakatunut ja üle 504 000 surma. Hiinast võib saabuda uus pandeemia 

Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 2 681 811. Eile tuvastati riigis 44 734 uut nakatunut. USA haiguspuhang on uue hoo sisse saanud, sest viimase viie päeva jooksul on uute juhtumite arv ületanud 40 000 piiri. Enim lisandub nakatunuid Florida, California ja Texase osariigis. USA olukorra kohta võib pikemalt lugeda SIIT.

Samal teemal Maailm KÜMNED TUHANDED: koroona võtab USA lõunas hoogu 100 000 haigusjuhtumi piiri on ületanud USA kõrval veel 18 riiki: Brasiilia (1 370 488), Venemaa (641 156), India (567 536), Suurbritannia (311 965), Hispaania (296 050), Peruu (282 365), Tšiili (275 999), Itaalia (240 436), Iraan (225 205), Mehhiko (220 657), Pakistan (209 337), Türgi (198 613), Saksamaa (195 392), Saudi Araabia (186 436), Prantsusmaa (164 260), Lõuna-Aafrika Vabariik (144 264), Bangladesh (141 801) ja Kanada (103 918). Lisaks on veel 11 riigis tuvastatud üle 50 000 nakatunu.

Brasiilias tuvastati eile 25 234 ja Indias 18 339 uut nakatunut. Üle 5000 haigusjuhtumi lisandus veel Venemaal (6719) ja Lõuna-Aafrika Vabariigis (6130). Koroonaviirus levib jätkuvalt hoogsalt Ladina-Ameerikas ja Lõuna-Aasias. Euroopas on tuvastatud kokku ligi 2,43 miljoni nakatunut ja uusi juhtumeid lisandub võrdlemisi aeglaselt – probleemsemad riigid on Venemaa, Ukraina ja Suurbritannia.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti USAs – 128 783. Eile lisandus 346 surma – võrdluseks teatati Brasiilias 727 ja Indias 417 surmajuhtumist. Üldarvestuses on teisel positsioonil Brasiilia 58 385 ohvriga. Neile järgnevad Suurbritannia (43 575), Itaalia (34 744), Prantsusmaa (29 813), Hispaania (28 346), Mehhiko (27 121), India (16 904), Iraan (10 670) Belgia (9732). Tuhande ohvri piiri ületavad veel 27 riiki. Euroopas on koroonaviirus nõudnud üle 191 000 ohvri.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Venemaa (641 156/9166), Rootsi (67 667/5310), Soome (7209/328), Leedu (1816/78), Läti (1117/30).

WHO: halvim võib veel ees olla

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht Tedros Adhanom Ghebreyesus hoiatas, et viirused nakatavad veel palju rohkem inimesi, kui valitsused ei asu rakendama õiget poliitikat. Ghebreyesus ütleb, et tema sõnumiks jääb ikka: „Testimine, jälgimine, isoleerimine ja karantiin!“