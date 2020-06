Hiina parlament võttis vastu Hongkongi kurikuulsa julgeolekuseaduse 

Eeldatavasti avaldab Hiina riiklik meedia täna ka seaduse üksikasjad, mis on varem avalikkuse eest varju jäänud. Uus julgeolekuseadus on vastuseks eelmise aasta Hongkongi protestidele ja selle eesmärk on võidelda õõnestamise, terrorismi, separatismi ja võõrmõjutustega. Tõenäoliselt asutab Peking Hongkongis esmakordselt riikliku julgeolekuameti ja võib teatavatel juhtudel selle abil jurisdiktsiooni teostada.

USA hakkas esmaspäeval vastavalt oma seadustele kaotama Hongkongi eristaatust. Peatatakse kaitseeksport ja piiratakse territooriumi juurdepääsu kõrgtehnoloogilistele toodetele. Hongkongi Pekingi-meelne liider Carrie Lam teatas iganädalasel pressikonverentsil, et tal pole kohane värsket seadust kommenteerida, ent hurjutas samas USAd. „Ükski sanktsioon pole meid kunagi hirmutanud,“ mainis Lam.