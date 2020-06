FOTOD | Esimene visiit pärast koroonat: president Kaljulaid on Saksamaal 

„Meie saatkonnahoone Berliinis on ajalooline – isegi ajal, kui vabast Eestist oli vaid mälestus ja unistus, kuulus see maja riigile, mida faktiliselt pea pool sajandit maailmakaardil ei eksisteerinud. See sümboliseerib hästi ajaloo keerdkäike, ka arme ja kihilisust, nii nagu on ajaloost, armidest ja erinevatest kihtidest tulvil Berliin,“ ütles president Kaljulaid sünnipäevakõnes.

President Kersti Kaljulaid on esimesel ametlikul visiidil pärast kroonviiruse kriisi puhkemist. Ka Saksamaa jaoks on see visiit esimene vastu võetav kõrge välisvisiit. Riigipea on eelnevatel päevadel lisaks Berliini saatkonna sünnipäevaga seotud sündmustele külastanud Saksamaal tegutsevaid Eesti ettevõtteid Skeleton ja Ampler ning kohtunud Saksamaa arengupanga KfWga. Täna on kavas veel julgeolekuteemaline arutelu Saksamaa kaalukaimas mõttekojas Körber Stiftung ning digiteemade arutelu Saksamaa töösturite liiduga.