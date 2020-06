EESTLASED HAIGED? Helsingi koroonakoldes nakatusid ehitusel töötavad võõramaalased 

„Ma ei hakka nende kodumaad arvama. Samas on üldlevinud teadmine, et paljud Balti riikide ehitusmehed tulevad Soome,“ sõnas ehitusfirma Lehto Groupi personalijuht Kaarle Törrönen.

Kuu aega tagasi avastati ühel Lehto ehitusplatsil koroona kahel töötajal. Siis arvati, et haigus jõudis ehitajateni Eestist.

Törröneni sõnul on Lehto ehitusplatsidel kehtestatud koroonaviiruse nõudeid arvestades piirangud, näiteks kui palju inimesi tohib korraga käia kohvi võtmas. Tema sõnul ei saa üldse kindel olla, kust ehitajad haiguse külge said: „Nakkused ilmnesid küll ehitusplatsil, kuid kas need juhtusid ehitusel või väljaspool tööaega, näiteks poes või restoranis käes.“