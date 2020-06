Trump ei usu, et venelased Talibanile maksavad 

The New York Times avaldas möödunud nädalal anonüümsete luureallikate väiteid, justkui maksaksid venelased Talibanile iga tapetud USA sõduri eest n-ö pearaha. Ajaleht kritiseeris tugevalt president Trumpi, kellele olevat venelaste praktika juba märtsikuust teada olnud.

Nüüd teatas Ameerika liider, et tema pole sellisest asjast kuulnudki, teda polevat keegi sel teemal briifinud. Presidendi sõnu kinnitas laupäeval ka Ühendriikide luureülem John Ratcliffe, kes eitas, et oleks ülemusega sellistest asjadest kõnelenud.

Tunnistused venelaste käitumise kohta tulid vangistatud terroristidelt, kuid pole teada, kas venelased oma väidetavad lubadused ka täitsid. Läinud aastal hukkus Afganistanis 20 USA sõdurit, ent kuigi kindlaid tõendeid raha maksmise kohta pole, usub NY Times, et see on paaril korral siiski aset leidnud.