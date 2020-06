Vastust teab vaid tuul: ainult Mart Helme ise oskab öelda taandumise tegelikku põhjust 

Laupäevasel erakonna volikogu koosolekul teatas Mart Helme, et ta ei kandideeri enam esimeheks ja soovitas toetajatel sel nädalal toimuval kongressil valida esimeheks Martin Helme. Ta põhjendas oma taandumist sellega, et on EKREt juhtinud juba kaheksa aastat ning erakond vajab hoogu ja energiat juurde.