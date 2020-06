Mihkel Talivee | Hausenbergi alavahetusega kaasneks liiga suur ja mõttetu risk 

Praegu oleks alavahetus igal juhul liiga suur ning ühtlasi ka mõttetu risk. Hakates pühenduma kaugushüppele ning jättes kõrvale üheksa või kaheksa teise alaga tegelemine, tähendaks see suurt muutust treeningurutiinis. Usutavasti väheneks oluliselt harjutuskordade maht, mis on mitmevõistlejal kindlasti suur. See ei tähendaks omakorda automaatselt, et kohe muutuvad ka õhulennud pikemaks. Tegu oleks tõsise proovilepanekuga ning seetõttu oleks mitmevõistluse hülgamine kõigest 21aastasena üsna suur risk.