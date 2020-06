Onu Heinod kaitsevad klanni uusimat liiget: Aivar Mäe ei pea tõestama enda süütust, vaid teised tõestagu tema süüd 

2020. aasta 1. jaanuari seisuga on Eestis 1768 Heinot. Keskmine Heino on 71 aastat vana ning sündinud on neid enim märtsis, näitavad statistikaameti andmed. Vanusegruppide jaotuses on selgelt näha nime hääbumist: viimase üheksa aasta jooksul pole ühelegi lapsele Heino nimeks pandud.