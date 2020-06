Riina Sikkut | Juhi sobimatuse ainsaks kriteeriumiks ei ole süüdimõistev kohtuotsus 

Nõukogu väitis täiesti õigesti, et nemad ei saa kohtu rolli võtta. Ei saagi. Täielikku infot omamata ei tohigi kedagi kiiresti hukka mõista. Aga nõukogu peab võtma nõukogu rolli ja saama aru, et juhi sobimatuse ainsaks kriteeriumiks ei ole süüdimõistev kohtuotsus. Juhi, näiteks Estonia teatri direktori puhul ei piisa lavakogemusest, finantsaruannete lugemisoskusest ja nähtavasti ka üleriigiliselt tunnustatud „joviaalsusest.“ Enam ei piisa. Juhtimine on muutunud.

Töökoha ohutust nõuab ka seadus

Tehnoloogia kiire areng on ühiskonnas üldiselt aktsepteeritud, me teeme upgrade-e ja käime koolitustel. Aga samamoodi muutuvad ka muud normid ja tavad. Näiteks õpilase ja õpetaja rollid on võrreldes minu koolikäimise ajaga muutunud, rahapesu puudutavad reeglid on karmistunud veelgi lühema aja jooksul ning töötervishoius on tulnud fookusesse psühhosotsiaalsed ohutegurid. Kaasaegne juht on kaasav ja empaatiline, mitte allutav ja oma võimu teiste arvelt teostav liider. Just ülikoolid, ringhääling, teatrid, haiglad ja ministeeriumid võiksid näidata eeskuju ja luua oma töötajatele hea töökeskkonna.

Eesti jaoks on veel suhteliselt võõras, et organisatsioonides, kus paratamatult esinevad võimusuhted, on vaja läbi mõelda ja kokku leppida ka omavahelise suhtluse reeglid. Ikka selleks, et „inimestel oleks hea tunne tööl käia, kus nad ei pea kartma ahistamist ega ka ahistamissüüdistusi,“ nagu ütles soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta.

Eeskujuks olemise kõrval tuleb täita seadusi. Eelmise aasta algusest muutus töötervishoiu ja tööohutuse seadus, kus said tublisti täiendust psühhosotsiaalseid ohutegureid puudutavad sätted. See seadus on väga vajalik lugemismaterjal ka Estonia teatri nõukogule. Tööstressi allikatena toob seadus muuhulgas välja kaebuste esitamise võimaluse puudumise ja kaebustega mittetegelemise, eelarvamustest tuleneva ebavõrdse kohtlemise, diskrimineerimise, ahistamise, vägivalla, kiusamise ja hirmutamise. Juht peab oma töötajate jaoks tööstressi riske maandama nii, et töötajad tunnevad end tööl turvaliselt ning nende murede suhtes ollakse osavõtlik. Eesmärgiks olgu see, et „elurõõm on olemas kõigil, mitte ainult ülemustel“ nagu juba on tabavalt öeldud

Miks keskendutakse ohvrite isikutele?

On mõistetav, et ahistamisjuhtumite korral hakatakse keskenduma detailidele ja et hinnangu andmiseks soovitakse kõigest võimalikult palju teada. Selline info on väärtuslik politsei menetluses ja karistuse määramisel, aga mitte avalikus debatis.