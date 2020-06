Kust saada erilist kodumaist kaupa ajal, mil paljud laadad ei toimu? Fresh.ee toob väiketootjad sinuni! 

Erilisus on kindlasti üks peamisi märksõnu, mis iseloomustab nii väiketootjat kui ka tema klienti. Iga Eesti väiketootja tegevus on eriline ning need, kes saavad sellest osa, kogevad samuti midagi erilist. Inimesed tahavad ikka seda, mille saadavus on piiratud. Tunne, et valmistatakse just minu jaoks ning kõik teised ei saagi – nii saab ju eestlastele omaselt naabri natukene kadedaks ajada küll. Selleks ongi loodud Fresh: et tuua inimeste ellu värskust – uute ja huvitavate ning seni kogemata võimaluste näol.

Kaubandusketid ja suured firmad pakuvad meile massitarbekaupu, mis on samuti vajalik. Tõsiasi on aga see, et mis on kõigil ja mida on palju, ei ole enam eriline.

Toeta kohalikku majandust

Kui ostad kohalikult tootjalt, elavdad kohalikku majandust ning sinu tarbimise jalajälg on väiksem. Väiketootjaid võib vaadelda ka kui majanduse alustala – mitmed maailmas väga edukad ettevõtted on saanud alguse perefirmadest. Eestlane on olnud alati töökas ning meid tuntakse ka innovaatilisuse poolest. Selleks, et ägedad ideed ka teisteni jõuaksid, peamegi sina ja mina väikeettevõtjat toetama ning ostma tema tooteid.