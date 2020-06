Maailm ZUCKERBERG KRIITIKANOOLTE ALL: Coca-Cola ja mitmed teised suurettevõtted peatavad Facebookis reklaamimise Aare Kartau , täna, 15:46 Jaga: M

Facebooki asutaja ja tegevjuht Mark Zuckerberg pole kindlasti olukorraga rahul. Foto: Reuters/Scanpix

Suurettevõtte Coca-Cola peatab 1. juulist sotsiaalmeedias oma digitaalsete reklaamide avaldamise vähemalt 30 päevaks. See on osa kampaaniast, millega avaldatakse suhtlusvõrgustikele survet vihakõne mahasurumiseks. Suure kriitikalaviini alla on jäänud Facebook ja selle juht Mark Zuckerberg.