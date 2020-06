Mõlemad Lihula tulistamises kannatada saanud lapsed on pääsenud koju 

Tallinna lastehaigla pediaatriakliiniku juhataja Reet Raukas kinnitas Õhtulehele, et mõlemad lapsed on kodusel ravil ja hakkavad mõnenädalase vahega kontrollis käima. Viga saanud 5aastane poiss sai koju 17. juunil ja noorem 3aastane laps juba varem.

Prokuratuur jagas, et praegu jätkub selles kriminaalasjas eeluurimine, ühed ajamahukamatest töödest on ekspertiisid. Seda, milliseid tõendeid juhtunu kohta on uurimise käigus kogutud ja millist infot leitud, on võimalik avaldada siis, kui uurimine on läbi.