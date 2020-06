ALUSTATI UURIMIST: Aivar Mäe kohta on politseis ütlusi käinud andmas kaks naist

„Ma olen pettunud selles, mida nõukogu reedel pressikonverentsil rääkis ja kuidas seni Estonias probleemi on püütud lahendada – seetõttu otsustasingi lõpuks politsei poole pöörduda. Muud moodi olukord ei lahene ega parane,” sõnas Eesti Ekspressile üks pöördunutest, kelle kogemustest on ka lugejad artiklitest teada saanud.

Kesklinna jaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko sõnas, et 26. juunil alustati menetlust seksuaalse ahistamise paragrahvi alusel, et välja selgitada täpne sündmuste kulg ja episoodid ning teha kindlaks võimalik ahistamine töökohas. "Täname kõiki, kes on juba antud juhtumi puhul politsei poole pöördunud ja palume neil, kellel on infot võimalike ahistamisjuhtumite kohta, esimesel võimalusel politsei poole pöörduda. Vajalikud kontaktandmed oleme ajakirjaniku kaudu edastanud.”

Jaanipäeva eel kirjutas Eesti Ekspress, kuidas Estonia teatri juht Aivar Mäe on aastaid naiskolleege alandanud, teinud kohatuid seksuaalseid kommentaare ja kippunud käperdama. Mäe ise ütles ajakirjandusele, et tal on kahju, et „loomuomaselt ülemeelik huumorisoon ja karakter on minu käitumises väljendunud inimestele moel, mida nad on pidanud ebaviisakaks, ebaväärikaks ja mõnel puhul kohatuks“.

Aivar Mäe on saanud paljudelt tuld ja tõrva, kuid on ka neid, kes teatrijuhti kaitsevad. 33 praegust ja endist estoonlast saatsid Delfile pöördumise, milles seisis, kui suurepärase teatrijuhiga on tegemist ja mingit ebasobivat käitumist pole olnud. Rahandusminister Martin Helme hinnangul käitus Mäe valesti, kui vabandas, sest sedaviisi tunnistab ta ennast just kui süüdi. Helme arvates on kogu skandaal vajalik selleks, et Mäed teatrijuhi ametikohalt lahti kangutada.

Reedel kogunes rahvusooper Estonia nõukogu arutama teatrijuht Aivar Mäe väidetavat ahistavat käitumist. Nõukogu teatas pressikonverentsil, et kuna tõendeid on liiga vähe ning kohtu poole pole keegi pöördunud, jääb Aivar Mäe esialgu ametisse.

Miku sõnul kutsub nõukogu järgmisel nädalal toimuvale koosolekule ka teatri usaldusisikud, kes aitavad teatris valitsevat õhkkonda välja selgitada.