Aivar Mäe kohta on politseis ütlusi käinud andmas kaks naist 

„Ma olen pettunud selles, mida nõukogu reedel pressikonverentsil rääkis ja kuidas seni Estonias probleemi on püütud lahendada – seetõttu otsustasingi lõpuks politsei poole pöörduda. Muud moodi olukord ei lahene ega parane,” sõnas Eesti Ekspressile üks pöördunutest, kelle kogemustest on ka lugejad artiklitest teada saanud.

Teine märgib, et otsustas Estonia nõukogu asemel pöörduda just politseisse, sest reedese pressikonverentsi järel jäi mulje, et nõukogu ei suuda luua usalduslikku õhkkonda ega tagada ahistatute anonüümsust.