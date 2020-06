Poola presidendivalimised suunduvad teise vooru – praeguse riigijuhi vastaseks on Varssavi linnapea 

Nüüdseks on Poolas peaaegu kõik hääled loetud. Praegune president Andrzej Duda ei kogunud piisavalt hääli, et saada esimeses voorus valituks. See tähendab seda, et konservatiivist riigipea vastaseks saab kahe nädala pärast valimiste teises voorus liberaalne Varssavi linnapea Rafal Trzaskowski. Duda saagiks jäi esimeses voorus 43,67% häältest ja Trzaskowskil veidi üle 30%, teatab Reuters. Valimisaktiivsus oli koroonaviirusest põhjustatud piirangutele vaatamata ootamatult kõrge.