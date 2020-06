Sisuturundus Nahale on tekkinud valged või pruunid laigud – mis need on ja mida nende vastu teha saab? Rosena , täna, 12:42 Jaga: M

GALERII

Foto: Envato Elements

Suvi on täies hoos, päike paitab nahka ja merevesi on soe – enamike jaoks on see aasta mõnusaim aeg. Samas on neidki, kellele valmistab päike hoopis meelehärmi, tekitades nahale veidraid teist tooni laike. Millega on tegemist ja miks need tekivad?