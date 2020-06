Eesti uudised „ME HOIAME KOKKU!“ Laagna tee surmaavariis raskelt viga saanud koer pääseb koju Laura Saks , täna, 15:30 Jaga: M

GALERII

Laagna tee avariis said vigastada nii Tatjana kui ka tema lemmik Arina. Foto: Mihkel Leis

Tallinnas Laagna teel hiljuti juhtunud avarii tagajärjed olid rängad: lubatust 130 km/h kiiremini kihutanud nooruki tõttu said surma kaks inimest ja vigastada veel paljud. Hea uudis on aga see, et surmaavariis koos perenaisega raskelt viga saanud koer Arina on nüüdseks piisavalt paranenud, et pääseda kodusele ravile. Tööle aga oodatakse tagasi neid mõlemat.