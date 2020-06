Mississippi osariigi lipult kaotatakse vastuoluline Konföderatsiooni embleem 

Vabariiklasest kuberner Tate Reeves sõnas varem, et annaks õigusaktile oma allkirja, kui seadusandjad selle heaks kiidavad. Kuberner Reeves ei toetanud lipu muutmist avalikult, ent mainis, et ei vetosta otsust. „Vaidlus 1894. aasta lipu üle on muutunud sama lõhestavaks kui lipp ise – on aeg sellele lõpp teha,“ kirjutas Reeves sotsiaalmeedias.