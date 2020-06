KOPSAKAS TEEMOON: minister Kiik annab lahkuvale Jürilole kaasa 10 000 eurot 

Koroonakriisi ajal terviseametit juhtinud Jürilo lahkus ametist usaldamatuse õhkkonna pärast. Lahkumisest teatamise päeval andsid Jürilo ja Kiik ka pressikonverentsi, kus minister seletas, et valitsusega hea koostöö taastumine on äärmiselt ebatõenäoline. Kiik ei olnud nõus pressikonverentsil konkreetsetest erimeelsustest rääkima, öeldes, et pole mõtet kõiki diskussioone ühekaupa avada. Samas tunnistas Jürilo, et ei tea täpselt, milliste süüdistuste pärast ta peab tagasi astuma. Ta lisas, et temal ei ole võimalik terviseametit hästi juhtida, kui suurem aur kulub pidevalt kaudsete ja meedia kaudu temani jõudvate rünnakute tõrjumisele.